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ماليزيا تسجل 3307 إصابات جديدة بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل 3307 حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك في زيادة قياسية وغير مسبوقة للأرقام تحدث للمرة الرابعة منذ السادس من يناير الجاري.
وتعني الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس التي أكدتها وزارة الصحة والبالغ عددها 15 حالة، أن هناك حوالي 600 شخص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وقامت الوزارة بتسجيل أكثر من 147 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ ما يقرب من عام.
ودفعت الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق في ست مناطق، تتضمن العاصمة الإدارية بوتراجايا، والمركز الاقتصادي كوالالمبور.
وبدأ سريان الإغلاق أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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