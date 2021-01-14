ماليزيا تسجل 3307 إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل 3307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك في زيادة قياسية وغير مسبوقة للأرقام تحدث للمرة الرابعة منذ السادس من يناير الجاري.

وتعني الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس التي أكدتها وزارة الصحة والبالغ عددها 15 حالة، أن هناك حوالي 600 شخص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقامت الوزارة بتسجيل أكثر من 147 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ ما يقرب من عام.

ودفعت الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق في ست مناطق، تتضمن العاصمة الإدارية بوتراجايا، والمركز الاقتصادي كوالالمبور.

وبدأ سريان الإغلاق أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.