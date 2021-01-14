أميركا تتأرجح على حافة الهاوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

تتأرجح الولايات المتحدة الأميركية على حافة الهاوية وهي تجاهد في فترة انتقال السلطة، بحسب صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز” في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”عملية الانتقال السلمية للسلطة تعرضت للتشويه هذه المرة عبر الرفض المستمر من جانب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام الديمقراطي جو بايدن، وكذلك تحريضه على الاقتحام الدموي الذي قام به أنصاره لمبنى الكونغرس، في إطار سعيهم للانقلاب على نتائج الانتخابات“.

ونقلت عن ”سيث مولتون“، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساشوستس في مجلس النواب الأمريكي قوله ”القوات المُرابطة في العاصمة واشنطن الآن أكثر من مثيلاتها في أفغانستان. إنها هنا للدفاع عنا ضد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الولايات المتحدة والغوغاء التابعين له“.

ومضت تقول: ”أفعال ترامب وضعت ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري البارز البالغ من العمر 78 عاما، في أصعب موقف يواجهه في حياته السياسية. سيث يعتقد أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب العزل من منصبه، ويشعر بسعادة غامرة على خلفية قيام مجلس النواب بالتصويت على محاكمة ترامب، ولكنه في ذاته الوقت يواجه رد فعل عنيفا وسريعا من جانب النواب الجمهوريين“.