ترامب يحجز مكانه في التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 3:56 مساءً

حجز دونالد ترامب مكانه في التاريخ بوصفه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتعرض للمحاكمة مرتين، بحسب صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”ولكن خلفيات وظروف هذا التوبيخ الأخير من المتوقع أن تظل في الذاكرة أكثر من التصويت نفسه، في دولة تغلي غضبا، وشوارع ينتشر فيها الآلاف من الجنود قبل انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد جو بايدن يوم العشرين من يناير الجاري“.

ومضت تقول بحسب “إرم نيوز”: ”خلال السنوات الست التي شهدت دخول ترامب إلى الساحة السياسية الأمريكية واعتلاءه منصب الرئيس، فإن الولايات المتحدة تغيرت بشكل كبير، ولكن هذا التغيير لم يكن مثلما حدث بين قراري إحالة ترامب للمحاكمة“.

وتابعت: ”عندما يرحل ترامب عن منصبه بنهاية ولايته، فإنه لن يترك وراءه فقط دولة منقسمة وفي حالة دمار، ولكنه سيخلف وراءه عقبات سريعة الاشتعال في طريق خليفته بايدن“.

وأردفت: ”لن يكون هناك فاصل خال من الشوائب بين الإداراتين السابقة والحالية، سوف تستمر عواقب رئاسة ترامب خلال الأيام الأولى لإدارة بايدن وربما أطول من ذلك، من محاكمته أمام مجلس الشيوخ إلى التهديدات بالعنف والاضطرابات التي لا يظهر عليها أي علامات للتراجع منذ هجوم الأربعاء الـ 6 من يناير على مبنى الكابيتول، الذي اقتحمه غوغاء مسلحون بوحي من الرئيس نفسه“.