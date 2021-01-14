محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عدم تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة بالعراق.



وأفاد عضو اللجنة، النائب حسن خلاطي في بيان صحفي، الخميس، بأن الموقف الوبائي في العراق إيجابي، وهناك انحسار واضح للوباء وارتفاع كبير في نسب التشافي وتراجع واضح في معدل الوفيات اليومية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وحذر خلاطي من التراخي في إجراءات مواجهة الوباء، مما قد يؤدي إلى تعرض العراق لموجة جديدة، مؤكداً أن العراق لم يشهد مثل هذه الموجة إلى الآن.