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صالح يؤكد ضرورة منع 'الخلايا الإرهابية' التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ضرورة منع "الخلايا الإرهابية" التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، لبحث الأوضاع العامة في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها".

 

وتناول اللقاء، وفقا للبيان، "مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية والإدارية في المحافظة والمشاكل التي تواجهها"، مشيرا إلى أن صالح "شدد على ضرورة معالجة هذه المشاكل التي تعاني منها المحافظة وأهلها".

 

وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية الحفاظ على الانتصار ضد داعش، وحماية أمن واستقرار المحافظة، ومنع الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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