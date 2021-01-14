اليابان تؤكد استعدادها لإسناد سياسة العراق ومساعيه اقليمياً ودولياً

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن "تأييد حكومة بلاده لنهج الحكومة العراقية الحكيم والهادئ، في التعاطي مع التوترات الداخلية والملفات الاقليمية، واعتمادها مبدأ الحوار في حل المشاكل العالقة، بما يخدم استقرار المنطقة"، مبديا "استعداد اليابان لإسناد سياسة العراق ومساعيه اقليميا ودوليا".

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، اهمية الاستفادة من تجربة اليابان في النهوض والتنمية، فيما اشار السفير الياباني الى استعداد بلاده لإسناد سياسة العراق ومساعيه اقليميا ودوليا.

محمد يوسف

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