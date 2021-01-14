عبدالملك الحوثي.. رأس الأفعى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يملك زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي سجلا حافلا بالإجرام،أهلته خلال عقدين للتربع على عرش لوائح الإرهاب العالمية.

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ووجهت الإدارة الأمريكية سلسلة من الضربات المدروسة لزعيم الانقلاب المعروف بـ"رأس الأفعى" عبدالملك بدر الدين الحوثي، تمثلت بالإعلان عن قرار لوزارة الخزانة الأمريكية، إدراج مليشياته ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية.

كما تضمن الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الإثنين، إدراج زعيم الخراب عبدالملك الحوثي وشقيقه الأصغر "عبدالخالق" وذراع آلته العسكرية "عبدالله الحاكم" على قائمة الإرهابيين الدوليين.