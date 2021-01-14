نيوزويك تكشف.. إيران أرسلت "درونز انتحارية" للحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الخميس، عن إرسال إيران طائرات درون فتاكة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن.

وقالت المجلة، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، إن إرسال الطائرات دون طيار الانتحارية إلى اليمن جاء مع تصاعد توترات الشرق الأوسط عبر البحر الأحمر.

وأشارت صور، اطلعت عليها "نيوزويك" وأكدها خبير يتابع الأنشطة الإيرانية بالمنطقة، إلى وجود الطائرات دون طيار من طراز "شاهد 136"، التي تسمى أيضًا "الدرون الانتحارية"، منتشرة في محافظة الجوف شمالي اليمن، وهي منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين.

وقال الخبير، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته لـ"نيوزويك"، إن "الإيرانيين سلموا وكلاءهم الحوثيين في اليمن طائرات دون طيار متطورة. إنهم يرسلون تلك الطائرات دون طيار أو يمركزونها مسبقًا من أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الموجودة داخل النطاق".





وأضاف الخبير: "ما يحاولون تحقيقه سياسة الإنكار المعقول، بمعنى أن يكونوا قادرين على ضرب هدف في الولايات المتحدة أو السعودية أو الخليج أو إسرائيل، ثم إلصاق الجريمة في اليمن، على أمل إنكار ذلك يمنع عنهم أي نوع من أنواع العقاب".

وتأتي التطورات الأخيرة وسط تصعيد واضح في الأنشطة بالبحر الأحمر، حيث كشف مسؤول عسكري إيراني، الأربعاء، أنه سيرسل سفنًا حربية للقيام بدوريات هناك.

وقال محمد حسين باقري: "نحن مرة أخرى بمنطقة البحر الأحمر سنرسل دوريتنا البحرية ونؤمن الأمن الكامل لأسطولنا النفطي والتجاري في هذا البحر".

وسط هزائم على عدة جبهات يمنية، لوحت مليشيا الحوثي بتصعيد كبير ضد الملاحة بالبحر الأحمر الذي يعد بمثابة الملاذ عندما يضيق عليها الخناق.

وهددت بإشعال "جبهة البحر الأحمر" في تهديد يستهدف ابتزاز المجتمع الدولي بوأد الأمن البحري ونسف حرية الملاحة البحرية، لاسيما عقب تصاعد غير مسبوق للأنشطة الإرهابية للانقلابيين بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني عبر الأجزاء الساحلية الواقعة تحت سيطرتها.