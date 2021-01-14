إصابة عسكري في انفجار لغم غربي تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر عسكرية تونسية مطلعة لـ"الخليج 365"، الخميس، أن انفجار لغم غربي البلاد أدى إلى إصابة عسكري وبتر ساقه.

وأوضحت المصادر أن الإصابة جاءت إثر ملاحقة الوحدات العسكرية لعناصر إرهابية تتمركز في جبال "ورغة " على الحدود التونسية الجزائرية.

وتقع جبال ورغة في محافظة الكاف من الشمال الغربي التونسي، وتمثل مجالا لتمركز تنظيم "جند الخلافة" الإرهابي التابع لداعش، حسب المصادر نفسها.

وتأتي هذه العملية في ذكرى 14يناير/كانون الثاني، تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود تنظيم الإخوان إلى السلطة في 2011.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت تونس العديد من العمليات الإرهابية في جبالها الغربية أحدثها عملية ذبح راعي الأغنام، عقبة الذيبي، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتم ذبح راعي الأغنام من قبل تنظيم "جند الخلافة" بعد اتهامه بالتعامل مع السلطات العسكرية ونقل معلومات لهم عن تحركات الخلايا الإرهابية المتمركزة في الجبال.

وزير الداخلية المقال، توفيق شرف الدين، كشف في جلسة برلمانية عن وجود 38 خلية إرهابية تنشط في البلاد وتمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي التونسي.

وسقط 400 أمني وعسكري ضحية للإرهاب خلال عقد من الزمن، وفق إحصائيات وزارة الداخلية التونسية.

وتتهم أحزاب سياسية مدنية في تونس حركة النهضة الإخوانية بتعزيز النشاطات الإرهابية من خلال الخطاب التكفيري داخل البرلمان.