أونروا تأمل عودة التمويل الأمريكي.. مناشدة لبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب فيليب لازاريني، مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن أمله في عودة التمويل الأمريكي للوكالة بعهد الرئيس جو بايدن.

وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي بمقر الأونروا بغزة، الخميس، إن "هناك مكتبا لأونروا في واشنطن، ولنا اتصال مستمر ونحن نتطلع لتعاون مشترك على أسس ثابتة كما كان في السابق مع الإدارة الأمريكية".

وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، مساعداتها المالية لأونروا، ما تسبب بتقليص بعض خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وفاقم أزمتها المالية.

وقال المفوض العام للأونروا إن "الوكالة ستعقد اجتماعا هذا العام في يونيو/حزيران المقبل لتقديم رؤيتها بشأن التمويل".

وأكد التزام أونروا بتوفير جميع الخدمات للاجئين الفلسطينيين، والوظائف ليس في غزة فقط بل في مناطق عمليات الأونروا الخمس.

ووفق المسؤول الأممي؛ فإن "2020 كانت سنة صعبة بالنسبة للأونروا ولجميع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، خاصة في ظل التطورات الكبيرة وبينها جائحة كورونا التي زادت من معاناة أهالي غزة".

وأشار إلى أن كورونا زاد من معاناة الفقراء الذين يتعرضون لضغوط أكبر، قائلا: "للأسف الشديد كلنا معرضون لخطر كورونا ولكن تأثيرات كورونا تختلف من مكان لآخر، واللاجئون هم الأكثر هشاشة في التعرض لها".

وتابع: "خلال وجودي بغزة دار الحديث حول المساعدات الغذائية بعد صعود معدلات الفقر والبطالة، ووجدت الأونروا أن هناك فئات جديدة بحاجة للمساعدة ووضع نظام جديد للمساعدات".