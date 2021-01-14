شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عدم تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عدم تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة بالعراق.



وأفاد عضو اللجنة، النائب حسن خلاطي في بيان صحفي، الخميس، بأن الموقف الوبائي في العراق إيجابي، وهناك انحسار واضح للوباء وارتفاع كبير في نسب التشافي وتراجع واضح في معدل الوفيات اليومية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وحذر خلاطي من التراخي في إجراءات مواجهة الوباء، مما قد يؤدي إلى تعرض العراق لموجة جديدة، مؤكداً أن العراق لم يشهد مثل هذه الموجة إلى الآن.