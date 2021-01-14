الإمارات..تقديم 133 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 133,253 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 1,527,833 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 15.45 جرعة لكل 100 شخص، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد - 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.