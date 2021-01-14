شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» يناقش قياس كفاءة أداء الفرق الميدانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس عن بُعد، بحضور رؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط، ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، حيث ناقش المجتمعون قياس كفاءة الأداء لفرق العمل الميدانية في أجهزة مكافحة المخدرات، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذوا التوصيات اللازمة بشأنها.

كما راجعوا نتائج مبادرة الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات، التي تشترك فيها وزارة الداخلية، وجهاز حماية المنشآت الحيوية وحرس السواحل، والجمارك الاتحادية.

واستعرضوا العمليات والإجراءات التي تتخذها أجهزة مكافحة المخدرات والجهات المعنية الأخرى، للرقابة على السلائف الكيميائية، كما اطلعوا على عدد من القضايا والعمليات الميدانية التي ضبطت فيها عصابات لغسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات، وعصابات تروّج للمخدرات على منصات التواصل.