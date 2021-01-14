شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من منتج طبي لاحتمالية تلوثه ببكتريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من منتج طبي، لاحتمالية تلوثه بالبكتيريا، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتخاذ اللازم بشأنه.

فقد أصدرت الوزارة تعميماً وجهته إلى الجهات الصحية في الدولة، تحذر من عدد من التشغيلات الطبية للمنتج الطبي «Paroex Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse USP, 0.12%» لاحتمالية تلوثه ببكتيريا «Burkholderia Lata»، ما قد يعرض صحة مستخدميه للخطر.

وبحسب الوزارة تحمل التشغيلات المتأثرة من الدواء كود «1789p و 1788p» وجميع التشغيلات التي تحمل تاريخ صلاحية من 31-12-2020، وحتى 30-9-2022.

وأكدت أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها. وأوصت الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب المنتج في حال وجوده.

وطالبت مستخدميه بالتواصل مع الوزارة عبر الرابط [email protected]، في حال حدوث أية أعراض جانبية.