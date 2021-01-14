شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 133253 جرعة من اللقاح خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 133253 جرعة من لقاح «كورونا»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى يوم الخميس مليوناً و527 ألفاً و833 جرعة، ومعدل التوزيع 15.45 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس. (وام)