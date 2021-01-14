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تقديم 133253 جرعة من اللقاح خلال 24 ساعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 133253 جرعة من لقاح «»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى يوم الخميس مليوناً و527 ألفاً و833 جرعة، ومعدل التوزيع 15.45 جرعة لكل 100 شخص.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس. (وام)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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