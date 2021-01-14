شكرا لقرائتكم خبر عن منديز يبحث عن نادٍ جديد لأسبيريتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث وكيل الأعمال الشهير البرتغالي خورخي منديز عن ناد إنجليزي جديد لموكله نونو أسبيريتو سانتو(46 عاماً) مدرب وولفرهامبتون الحالي رغم تمديد اسبيريتو عقده حتى سبتمبر 2023 بعد صعوده بالفريق للبرمييرليج وللمنافسة في يوروبا ليج .

ويعتقد منديز أن أسبيريتو يستحق أكثر من فريق وولفرهامبتون، ودخل فعلاً في مفاوضات مع إدارة أرسنال قبل أن يدخل وكيل أعمال أرتيتا ، مدرب أرسنال الحالي ، على الخط، كما رشحه لتدريب مانشستر يونايتد قبل تعيين النرويجي سولسكاير خلفاً لمورينيو في 2018 .