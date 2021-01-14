شكرا لقرائتكم خبر عن محاولتان فقط تفصل مبرمجاً عن فقدان 240 مليون دولار للأبد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نسي مبرمج ألماني كلمة المرور «لمحفظة إلكترونية» تحتوي على عملات «بتكوين» المشفرة، تصل قيمتها إلى 240 مليون دولار. وتعود القصة لنحو 10 سنوات، عندما حصل ستيفان توماس، وهو مبرمج ألماني المولد مقيم في الولايات المتحدة، على 7 آلاف عملة بتكوين، نظير مقطع فيديو صممه للعملة المشفرة.

وفي ذلك الوقت، فإن قيمة بتكوين الواحدة لم تتعد بضعة دولارات؛ لذا لم يُعر الرجل اهتماماً كبيراً لها، وخزّنها على قرص صلب بمثابة محفظة إلكترونية، وكتب كلمة المرور على ورقة، إلا أنه فقدها لاحقاً.

واليوم، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار العملة الرقمية، لتصل الواحدة منها إلى نحو 34 ألف دولار، قرر توماس فتح محفظته الإلكترونية والاستفادة من الثروة الهائلة التي حصل عليها، والمقدرة بـ240 مليون دولار.

وكانت الصدمة عندما لم يتمكن توماس من تذكر كلمة المرور الصحيحة، على الرغم من محاولته 8 مرات. ولم يتبق له الآن إلا محاولتان فقط، قبل أن يفقد الثروة وتتشفر للأبد، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

من جانبه، نشر رئيس الأمن السابق في «فيسبوك»، أليكس ستاموس، تغريدة على حسابه في «تويتر»، عرض فيها خدماته على توماس لقاء 10% من المبلغ.

