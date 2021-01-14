شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبعث برقية تهنئة للمستشار حنفى جبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية لرئيس البرلمان الجديد المستشار حنفى جبالى هنأه فيها بانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصرى. وفق بيان صحفى عن البرلمان اللبنانى.

وعبر برى عن تمنياته للمستشار جبالى بالسداد والتوفيق فى مهمته، وكان المستشار حنفى جبالى قد تم انتخابه فى جلسة أمس الثلاثاء، وتم إعلان فوزه مقابل صوت للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق.

وعلى صعيد آخر، استقبل نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمين عام حزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان حيث جرى بحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات وبعد اللقاء قال بقرادونيان، إن الجمود السياسي العام والمأساة الاجتماعية والاقتصادية وتراكم المصاعب والمصائب دائما الرئيس بري هو المقصد الأساسي لكن بكل أسف وبالرغم من عادة دولة الرئيس اليوم لا يمكن الكلام عن التفاؤل، لكن يمكن الكلام عن الإرادة كي نستطيع أن نواجه الأزمات وأهم نقطة بذلك هي الدعوة لمراجعة المواقف من أجل الاهتمام بقضايا الناس خاصة التوجه للنظر نحو مستقبل البلد، الكل يعرف إننا لسنا على شفير الهاوية إنما أصبحنا بالهاوية وبالانهيار الشامل، واعتقد أن الوقت هو لعودة الجميع الى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار من كل الجهات اليوم ليس وقت المصالح السياسية أو للأرباح الآنية لأننا إذا ما خسرنا الوطن نكون قد خسرنا المواطن واذا ما خسرنا المواطن لا أنا ولا أحد غيرى يمكن له أن يتحدث عن مستقبل البلد.