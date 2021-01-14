شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود حسين رئيسا للجنة الشباب بمجلس النواب.. وسويلم والتلاوى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتحابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز محمود حسين رئيسا للجنة، وثروت سويلم وسامر التلاوى وكيلين للجنة، حسام غالى أمين سر.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم، بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكافة اللجان النوعية.

ومن المنتظر، أن يعلن رئيس المجلس، النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية جلسة أخرى الساعه 5 عصر اليوم، وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر فى أى تظلمات ستقدم من النَواب، بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب، فى شأن العضوية باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل، وعدم الاستجابة لأخرى، لاسيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية، والتى سبق وتم إعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس"، فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة، للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.