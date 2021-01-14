شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.. و"أبو العلا وعبد العزيز" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدى الوكالة، وذلك بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها ( رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان. كما دعا المجلس للانعقاد في جلسه ثالثه في تمام الساعه 5 عصراً لاعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.