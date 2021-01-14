شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يتقدم بأول مشروع قانون بمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بأول مشروع قانون تحت قبة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2016 بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذى ينفرد ”الخليج 365” بنشره.

ويقضى التعديل بحق الحزب الذى له 5 أعضاء داخل البرلمان، فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالى قصر على الأحزاب التى تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة، مع حذف المادة الخاصة باعفاءات مكافأت أعضاء المجلس من الضريبة، وكذا تعديل المادة الخاصة برئاسة لجنة التعليم.