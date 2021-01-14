شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير رئيسا للجنة الاقتصادية بالنواب و"فرغلى وسليمان" وكيلان و"دياب" أمين سر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد سمير رئيسا، والوكيلان أحمد فرغلي ومحمد السيد سليمان، وأمين السر أحمد دياب.

وكان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قد أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضو على الأقل.

وأضاف خلال الجلسة العامة " يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة، ولا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة" الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا.