شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن اعتماد الكشوف النهائية للجان ويدعو لانتخاب هيئة مكاتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها ( رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان.

وفي هذا الصدد أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم، الخميس، لإجراء الانتخابات بهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي سبقها التنويه إلي القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، ودعا إلي جلسة أخرى الساعه 5.

وقال جبالي، إن هيئة المكتب نظرت الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضوية باللجان النوعية، وانتهت للاستجابة لبعض طلبات التعديل وعدم الاستجابه لأخرى، لاسيما وعدم اتفاقها مع القواعد والضوابط اللائحية والتي سبق وتم إعلانها.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتقضي المادة 41 بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.