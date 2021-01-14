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الإمارات..تقديم 133 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 133,253 جرعة لقاح ضد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 1,527,833 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 15.45 جرعة لكل 100 شخص، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد - 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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