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"أبوظبي الإسلامي" يتخذ إجراءات احترازية إضافية لحماية العملاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

قال مصرف أبوظبي الإسلامي انه اتخذ إجراءات احترازية إضافية لحماية العملاء من محاولات الاحتيال بعدما تطورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

 

وأضاف المصرف، رداً على استفسارات وفقا لـ «البيان»، انه سيكون هناك من الآن فصاعداً فترة انتظار مدتها 6 ساعات فقط عند إضافة مستفيد جديد عبر تطبيق المصرف وذلك في خطوة تستهدف إتمام عملية التعريف والموافقة.

 

وأوضح المصرف أن هذا امر معتمد من اغلبية المصارف في الدولة وخارجها إذ يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية العملاء وليكون لديهم الوقت الكافي للإبلاغ عن أي حركات مشبوهة على الحساب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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