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نيوزيلندا تسمح لـ 1000 طالب بالعودة أبريل المقبل 

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الدمام - شريف احمد - تسمح نيوزيلندا لألف طالب دولي بالعودة بدءا من أبريل المقبل ، بعد أكثر من عام من إغلاق البلاد لحدودها للحماية من جائحة فيروس .

وقال وزير التعليم كريس هيبكينز في بيان اليوم الخميس إن الطلاب الذين بدأوا دراستهم في نيوزيلندا ولكنهم علقوا في الخارج عندما بدأت القيود الحدودية بسبب كورونا، سيتمكنون من العودة.

وأضاف هيبكينز أن الإعفاء مخصص للطلاب الذين يدرسون على مستوى درجات علمية أو أعلى وستعطى الأولوية للطلاب الأقرب إلى التخرج.

وكانت حدود نيوزيلندا مفتوحة فقط للمقيمين والمواطنين والمؤهلين بموجب عدد قليل من الإعفاءات منذ آمارس .2020

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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