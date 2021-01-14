شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تسمح لـ 1000 طالب بالعودة أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسمح نيوزيلندا لألف طالب دولي بالعودة بدءا من أبريل المقبل ، بعد أكثر من عام من إغلاق البلاد لحدودها للحماية من جائحة فيروس كورونا

وقال وزير التعليم كريس هيبكينز في بيان اليوم الخميس إن الطلاب الذين بدأوا دراستهم في نيوزيلندا ولكنهم علقوا في الخارج عندما بدأت القيود الحدودية بسبب كورونا، سيتمكنون من العودة.

وأضاف هيبكينز أن الإعفاء مخصص للطلاب الذين يدرسون على مستوى درجات علمية أو أعلى وستعطى الأولوية للطلاب الأقرب إلى التخرج.

وكانت حدود نيوزيلندا مفتوحة فقط للمقيمين والمواطنين والمؤهلين بموجب عدد قليل من الإعفاءات منذ آمارس .2020