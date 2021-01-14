شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. أوغندا تنتخب رئيساً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتخب أوغندا رئيسا لها، اليوم الخميس، في انتخابات تشهد منافسة شديدة حيث يواجه الرئيس الذي يتولى الحكم منذ فترة طويلة يوري موسيفيني نجم البوب الذي تحول إلى سياسي روبرت كياجولاني، الذي يعرف أيضا باسم "بوبي واين".

ويتنافس 11 مرشحا على هذا المنصب، من بينهم جنرالان متقاعدان انقلبا على رئيسهما السابق، في انتخابات سيطرت عليها أعمال العنف.

لكن واين 38/ عاما/ وحده هو الذي لديه فرصة حقيقية للفوز على موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ 35 عاما.