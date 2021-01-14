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'سيظل معنا للأبد'.. تصريح صادم من شركة طورت لقاحاً ضد كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسل، أن ، سيظل موجوداً إلى الأبد.
وصرح بانسل، الذي طوّرت شركته لقاحاً مضاداً لكوفيد-19، خلال مؤتمر "جي بي مورغان" للرعاية الصحية: "سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".

ورغم التصريح المتشائم، فقد أشار بانسل إلى أنه يعتقد أن لقاح كورونا الذي طوّرته شركته سيكون فعالاً ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.


وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت في السادس من يناير، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "موديرنا" الأميركية المضاد لكورونا المستجد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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