شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: جواز سفر كورونا لمن يتلقى جرعة اللقاح الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أنه سيتم منح شهادة تطعيم خاصة تحتوي على معلومات تؤكد الحصول على اللقاح لمن يتلقى الجرعة الثانية.



وقال في تصريح على هامش حضوره في أرض المعارض لافتتاح الصالة رقم 6، إن الشهادة ستستخدم كجواز سفر في المطارات التي تطلبها، بحسب صحيفة القبس.

من جهة أخرى تلقى وزير الصحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.