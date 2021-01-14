شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال عبد الحميد تؤدى اليمن الدستورية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدت النائبة آمال عبد الحميد اليمين الدستورية، أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وقدمت النائبة اعتذارها قبل أداء اليمين، لتغيبها عن جلسة أداء اليمين خلال الجلسة الافتتاحية أول أمس الثلاثاء، بسبب ظروف مرضها.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب".