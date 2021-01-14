شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب مجلس النواب برئاسة جبالى يناقش الاعتراضات المقدمة على قوائم اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى الآن، للنظر فى بعض الاعتراضات المقدمة من بعض النواب على كشوف عضوية اللجان النوعية، حسبما قال علوم حميدة مقرر الجلسة العامة خلال حديثه بقاعة المجلس، موضحًا أن إجراءات الجلسة ستبدأ بعد انتهاء اجتماع مكتب المجلس.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتقضى المادة (41) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.