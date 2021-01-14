7 معلومات عن المستشار أحمد مناع الأمين العام الجديد لمجلس النواب

ونستعرض أهم المعلومات عن السيرة الذاتية للمستشار أحمد مناع، كالتالى:

- شغل منصب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة .

- تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة (2018-2019).

- عمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد.

- أعير لدولة قطر.

- عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

- تخرج من كلية الحقوق عام 1990.

- عمل بقسم الفتوى بوزارة الداخلية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الأمين العام الجديد علي النحو التالي: "يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية".



ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة معاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.