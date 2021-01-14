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فنلندا تسجل انخفاضاً في أعداد حالات الإصابة بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الفنلندية، اليوم الخميس، إنه يبدو أن حدة جائحة فيروس (كوفيد-19) قد تراجعت في البلاد بعض الشيء خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية قولها، اليوم الخميس، إن ما كان يُخشى منه من تصاعد في أعداد الإصابات، وما يتعلق بها من زيادة في حالات دخول المستشفيات، لم يحدث بعد عطلتي عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة.
وقالت الوزارة: إن حالات الإصابة الجديدة انخفضت إلى 64 حالة بين كل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين المنتهيين في العاشر من يناير، بالمقارنة مع 72 حالة في الأسبوعين السابقين.
وقد أعلنت فنلندا، اليوم الخميس، تسجيل 324 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 39 ألفاً و335 حالة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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