السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا ولبنان ودول أخرى إلا بإذن مسبق

جدة - عبدالحي حسين - حذرت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك بعد استئناف رحلات الطيران الدولي، في مارس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله: إن الدول المعنية بمنع سفر السعوديين إليها إلا بإذن مسبق هي: “ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء”، وذلك في ظل “الظروف الأمنية، وحالات عدم الاستقرار السائدة فيها، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد، وانتشار سلالة جديدة متحورة منه “.

ودعت الوزارة “المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك، وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى الدول المسموح بها بتوخي الحذر، والابتعاد عن المناطق، التي يسودها عدم الاستقرار، أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم”.

​وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وكذلك فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن “سيكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.