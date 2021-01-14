2021..أفلام مغربية بنكهة عالمية

جدة - عبدالحي حسين - يحاول مخرجون مغاربة تطوير إنتاجاتهم، وتقديم منتوج سينمائي، يظاهي في جودته سينما “هوليوود”، بل وعرضه في قاعات سينمائية في أوربا، وأمريكا.

“اليوم 24” يستعرض لكم قائمة من 3 أفلام مغربية جديدة، تستهدف الجمهور العالمي، بمواضيعها، وجودة تصويرها، وتعرف مشاركة أسماء أجنبية وازنة في عالم السينما.

نايت وولك/نزهة ليلية

يرتقب أن ينطلق توزيع فيلم “نايت وولك/نزهة ليلية” للمخرج المغربي عزيز التازي، في الربيع المقبل، إذ ينتظر أن يعرض في القاعات السينمائية في أمريكا الشمالية، كأول شريط روائي مغربي يتم توزيعه في هوليوود.

واعتمد المخرج المغربي، عزيز التازي، في الأدوار الرئيسية لفيلمه على النجم الأمريكي، شون ستون، نجل الفائز بجائزة الأوسكار ثلاث مرات، أوليفر ستون، ونجم الراب الفرنسي المغربي “لا فوين”، والممثل الأمريكي، ميكي رورك.

ويحكي الفيلم المذكور عن قصة الصحافي “فرانك”، الذي يؤدي دوره ستون، يزور الشرق الأوسط، حيث تعيش صديقته “سارة”، التي تجسد دورها الممثلة الأمريكية من أصل فلسطيني، سارة علمي.

وبعد حادث مأساوي، أدى إلى وفاة “سارة، يزج بالصحافي فرانك في السجن ظلما من قبل الشرطة الفاسدة، وتحت إدارة زعيم السجن غاري “ميكي رورك”، وحماية زميله المسلم “لا فوين”.

ويكشف فرانك، خلال قصة الفيلم، أثناء بحثه عن العدالة، مكائد سياسية تحاك في دواليب الحكومة الأمريكية.

Redemption Day /يوم الخلاص

وأصبح فيلم Redemption Day (يوم الخلاص)، متاحا للمشاهدين، منذ ليلة أول أمس الثلاثاء، وهو فيلم شارك فيه مغني الراب المغربي “دون بيغ” إلى جانب نجوم أمريكيين.

وأتيح الفيلم تحت الطلب “VOD”، ويحكي قصة كايت باكستون، عالمة آثار أمريكية شهيرة، تحل في المغرب، بعد اكتشاف أقدم عظام بشرية، تعود إلى 300000 سنة، لكنها تتعرض للاختطاف على الحدود المغربية الجزائرية من قبل مجموعة إرهابية في الجزائر، تابعة إلى تنظيم “داعش”، فعمل زوجها، براد باكستون، الجندي في البحرية الأمريكية، على إنقاذها بمساعدة وكيل مغربي لمكافحة الإرهاب، والسفير الأمريكي في المغرب.

وقدم هشام حاج، مخرج فيلم “Redemption Day”، جودة تصوير هوليوودية، ظهرت من خلال مشاهد، أنجزت بين نيويورك، ولوس أنجلوس، ومرزوكة، ومراكش، والرباط، والدارالبيضاء.

وشارك في الفيلم ذاته أندي غارسيا، وغاري دوردان، وسامي الناصري، وبريس الغاوي بكستر، وسونيا عوكاشا، وسمية أكعبون، وكريم السعدي، وآخرون.

أوتومان/رجل الريح

شرع طاقم الفيلم السينمائي “أوتومان” في تصوير مشاهده في المغرب، رفقة عدد من الفنانين، أبرزهم المغني “لاغتيست”.

ويشارك في “أوتومان”، الذي يتم تحت إدارة المخرج أنور معتصم، كل من سارة برليس، ويونس بنزاكور، وسامي الناصيري، وممثلون من فرنسا، وبلجيكا.

وتدور قصة فيلم أتومان حول بطل خارق، وهو حكيم إمليل“، الذي يعمل كقرصان له مبادئ، وتبحث عنه الشرطة الدولية، بسبب اختراقه خوادم الكمبيوتر، الخاصة بشركات أدوية أمريكية، وفرنسية، وصينية، ليمكن المرضى المصابين بـ“كوفيد19“ من الحصول على الأدوية بمقابل بسيط.

واختار المخرج اسم الفيلم “أتومان” بالأمازيغية، وتعني ”رجل الريح“، أو ”الرجل الذي يسابق الريح“.