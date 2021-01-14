بعد تأهل برشلونة.. ريال مدريد يواجه أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق ريال مدريد، مساء اليوم الخميس، نظيره أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” لاروزاليد” في مدينة ملاقا الإسبانية .

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان إلى تخطي عقبة أتلتيكو بلباو، والحفاظ على لقبل كأس السوبر اللإسباني، فيما يطمح هذا الأخير إلى تحقيق مفاجأة، وحجز تذكرة نهائي هذا السوبر.

وكان فريق برشلونة قد حجز بطاقة الوصول الأولى إلى نهائي المسابقة، مساء أمس الأربعاء، بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب فريق ريال سوسييداد بنتيجة (3-2) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ، ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀاﻔﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ بهد الفوز على أتلتيكو مدريد ب 4 – 1.