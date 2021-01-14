شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يشكو إلى مجلس الأمن بعد اختطاف اسرائيل أحد مواطنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن عبر مندوبته الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، عقب اختطاف القوات الإسرائيلية راعي لبناني الاثنين الماضي من مزرعة بسطرة في مزارع شبعا على الحدود الجنوبية .

ورفعت السفيرة مدللي الشكوى إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس طارق الأدب، مطالبة بإطلاق سراح الراعي فوراً، وباتخاذ موقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.