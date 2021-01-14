بالفيديو 9 خطوات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء

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بغداد - ياسين صفوان - أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء مثل حساسية الصدر أو الربو ناتجة عن تغير الفصول وبرودة الجو بغداد - ياسين صفوان - أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء مثل حساسية الصدر أو الربو ناتجة عن تغير الفصول وبرودة الجو 9 خطوات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء: عدم مخالطة المصابين بالأمراض المعدية التواجد في أماكن جيدة التهوئة تناول الفاكهة والخضار غسل اليدين باستمرار تناول كمية كبيرة من السوائل ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات ووسائل المواصلات الإبتعاد عن المدخنين ممارسة الرياضة ارتداء ملابس ثقيلة