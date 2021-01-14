انت الان تتابع خبر بالصور.. الحرس الوطني الأمريكي داخل الكونغرس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - داخل مبنى الكونغرس وبعد أحداث ما اطلقت عليه وسائل إعلام أمريكية "الأربعاء الأسود" التي خلَّفها اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمبنى الكابيتول، استدعت السلطات الآلاف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي؛ من أجل حماية المبنى وتأمين حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن يوم 20 كانون الثاني 2021، بحسب ما ذكرته وسائل اعلامية.