اخبار العالم

بالصور.. الحرس الوطني الأمريكي داخل الكونغرس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

انت الان تتابع خبر بالصور.. الحرس الوطني الأمريكي داخل الكونغرس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - داخل مبنى الكونغرس وبعد أحداث ما اطلقت عليه وسائل إعلام أمريكية "الأربعاء الأسود" التي خلَّفها اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمبنى الكابيتول، استدعت السلطات الآلاف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي؛ من أجل حماية المبنى وتأمين حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن يوم 20 كانون الثاني 2021، بحسب ما ذكرته وسائل اعلامية.

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا