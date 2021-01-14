اسود الركبي يعسكرون في كربلاء تحضيراً للبطولة العربية

يخوض المنتخب الوطني للركبي، معسكرا تدريبين في محافظة كربلاء المقدسة في الـ31 من الشهر الحالي.

وقال مدرب المنتخب الوطني مصطفى عبد في بيان للجنة، ان "المعسكر سيكون اخر محطة في تحضيرات المنتخب التي انطلقت متأخرة في بداية العام الجديد بسبب عدم توفر ملعب للتدريبات الا بعد تحصل الموافقات بإقامتها في الجامعة المستنصرية التي يعد موقفها وطني اتجاه المنتخب".

واضاف انه "سيعلن عن القائمة النهائية المتكونة من 12 لاعباً خلال الايام المقبلة للدخول في معسكر كربلاء وخوض منافسات البطولة العربية".

واشار الى ان "وفد المنتخب سيتوجه مباشر الى مصر بعد انتهاء المعسكر من اجل الحفاظ على انسجام اللاعبين وبقائهم في الفورمة واجواء التدريب".