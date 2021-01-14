النزاهة تضبط قيوداً مدنيَّة مُزوَّرة مُنِحَت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب

بغداد - ياسين صفوان - ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، معاملات قيودٍ مدنيَّةٍ مُزوَّرةٍ مُنِحَت على أساسها الجنسيَّة العراقيَّة لأشخاص أجانب في محافظة ديالى.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة ضبطٍ نفَّذها فريق عملٍ من مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى دائرة البطاقة الوطنيَّة في خانقين، أفادت "بتمكُّن الفريق من ضبط (1360) معاملة قيودٍ مدنيَّة مُزوَّرة من أصل (4333) قيداً مُزوَّراً تمَّ على أساسها منح الجنسيَّة العراقيَّة لأشخاصٍ أجانب".

وأضافت ان "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط إحدى مُوظَّفات الدائرة المُتَّهمة في عمليَّة التزوير، فضلاً عن ضبط (114) معاملة ترقين قيودٍ مُزوَّرة".

وأشارت الدائرة إلى "قيام فريق العمل، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ لحيازتهم وصولاتٍ وأختاماً وهميَّةً بأسماء مكتباتٍ ومحلاتٍ مُختلفةٍ".

وأكَّدت تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قـاضي محـكمة تحـقيق بعقوبة المُختصَّة بقـضايا النـزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّتين (292 و 298) من قانون العقوبات.