وزير الخارجية السعودي: علينا الاستمرار في دعم الاستقرار بسوريا ووقف التدخلات الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على ضرورة الاستمرار في دعم الاستقرار بسوريا ووقف التدخلات الإيرانية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف: "شرحت لنظيري الروسي نظرة بلادي الطموحة لدفع الاستقرار في المنطقة ودعم ما يحقق مصلحة الشعوب".



وأوضح أنه بحث مع لافروف "الأمن والاستقرار الإقليمي وما يتعلق بأمن منطقة الخليج".

وأضاف: "شرحت لنظيري الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية واعتدائها على أمن واستقرار المنطقة وتعزيزها للدمار".

وحول الأزمة اليمنية، أكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده لمحاولة الوصول لوقف إطلاق نار شامل في اليمن والبدء في عملية سياسية تنهي الصراع، لافتا إلى تعطيل الحوثي للحلول كافة