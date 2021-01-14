مسؤول يكشف لـ"الخليج 365" موعد الانتخابات الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول فلسطيني كبير النقاب لـ"الخليج 365" عن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الانتخابات التشريعية (البرلمانية) ستجري في 22 مايو/أيار المقبل في حين أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 31 يوليو/تموز.

وبذلك ستجرى الانتخابات التشريعية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر في حين تجري الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في العام 2005 في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.

وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيصدر خلال الأيام القريبة المقبلة مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتالي.

وكان عباس أصدر مراسيم رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي.

وقد أفسح اتفاق بين "فتح" و"حماس" مؤخرا الطريق أمام إجراء الانتخابات بعد أن تراجعت الأخيرة عن تصميمها على إجراء الانتخابات بالتوازي.

وينبغي على الفصائل الفلسطينية في الأسابيع القادمة الاتفاق في العاصمة المصرية القاهرة على سبل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وفي حين أن المجلس التشريعي الفلسطيني ينتخب من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة فإن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية رحبت بالتعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على قانون الانتخابات العامة.

وقالت اللجنة: "إن هذه التعديلات تأتي نتيجة للتفاهمات المبرمة بين الفصائل، وتناولت محاور لها علاقة بإزالة بعض الشروط السياسية لترشح القوائم الانتخابية، وعدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتعديل حصة المرأة، وأمور فنية أخرى تضمن اعتبار الانتخابات المقبلة دورة انتخابية واحدة، وهي لا تمس جوهر النظام الانتخابي الذي بقي على أساس التمثيل النسبي الكامل".

وأضافت اللجنة، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” عليه، أنها "تعتبر هذه التعديلات خطوة تمهيدية وضرورية لإصدار المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات".

ومن المرتقب عقد اجتماع قريب بين الرئيس الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية توطئة لنشر مراسيم الانتخابات.