توقيف "داعشية" شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الخميس، توقيف إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش في كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوكالة، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "تم إلقاء القبض على إرهابية في محافظة كركوك مطلوبة لانتمائها لعصابات داعش".



وأضافت أن "المتهمة تعد من الداعمين لداعش لوجستيا من خلال نقل المواد الغذائية والملابس والمستلزمات الطبية في المحافظة مقابل مبالغ مالية".

وأوضحت أنها "تقوم أيضاً بتوزيع ما يسمى (الكفالات) على عوائل عصابات داعش الموجودين في مخيمات النازحين، فضلاً عن أن لديها اثنين من أولادها ضمن عصابات داعش أحدهما تم قتله أثناء الاشتباك مع القوات الأمنية عام 2018".

وأشارت إلى أنه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف وإيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.