الإمارات: 3 وفيات و3382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 726 حالة .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3382 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 242 ألفا و969 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2671 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 215 ألفا و820حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 126 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.