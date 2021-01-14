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الإمارات: 3 وفيات و3382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم  الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 726  حالة .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3382 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 242 ألفا  و969 حالة.
ولفت البيان إلى أن  2671 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى  215 ألفا  و820حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 126 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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