شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اليوم، خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels. خطوات إصدار تصاريح الإقامة -التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق. -اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة. -تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم. -تقديم طلب لبطاقة الهوية. -تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة. -وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.