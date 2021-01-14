أكثر من 500 مستفيد من خدمات مراكز الكلى المجانية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الكلى المجانية بوادي حضرموت خلال العام الماضي 2020م ، الممولة من مؤسسة صلة للتنمية واشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء 550 مريض ومريضة ، منهم 392 ذكور و 158 إناث من مختلف مدن وقرى وادي حضرموت والصحراء وعدد من محافظات الجمهورية والنازحين الى وادي حضرموت.



وأوضح مدير عام إدارة مراكز الكلى بوادي حضرموت مساعد سعيد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، بأن اجمالي عدد جلسات الاستصفاء الدموي بلغت 30077 جلسة، منها 20763 جلسة للذكور و 9314 جلسة للإناث، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات التخصصية بالمراكز التي بلغت 208 عيادة 3199 مستفيد ومستفيدة، وتم تركيب قساطر اسعافية لمرضى الغسيل بالمراكز منها 18 قساطر دائمة 203 قساطر مؤقتة .

وأشار الى أنه خلال عام 2020م تم إجراء 28657 فحص بمختبرات المركزين استفاد منها 2737 مستفيد ومستفيدة فيما بلغت عدد الاشعة التلفزيونية 429 حالة استفاد منها 318 من الذكور 111 من الإناث، واستفاد من حقن الارثروبويتين التي تعطى لمريض الفشل الكلوي 550 مريضا ومريضة بلغت الكمية المصروفة 27409 حقنة فيما بلغت عملية الصرف للعلاجات المنزلية المصروفة 3885 مرة صرف واستفاد منها 1451 فرد , اضافة الى قرب الدم التي تم صرفها وعددها 524 قربة استفاد منها 443 مريض .