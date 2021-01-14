«يحمل الجنسية الأمريكية ودرس العلوم العسكرية».. 12 معلومة عن صفوت الشريف!

الشارقة - اميمة ياسر - غيب الموت صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



الجنازة

وتشيع صباح اليوم الخميس جنازة وزير الإعلام، وذلك من مستشفى وادي النيل.

ونشر موقع " مصراوي" أبرز المعلومات عنه على النحو التالي:

1- من مواليد 19 ديسمبر 1933 بمحافظة الغربية.

2- حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.

3- حاصل على الجنسية الأمريكية.

4- أحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي.



5 - جرت محاكمته من قبل محكمة الثورة عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر وبعض من أفراد الجهاز.

6- كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977.

7- شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 حتى 2011.

8- تولى منصب وزير الإعلام لفترة طويلة منذ عام 1982 حتى 2004.

9- عين رئيسا لمجلس الشورى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

10- تولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات.

11- أقاله مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير 2011، وعين بدلا عنه حسام بدراوي.

12- جرت محاكمته في قضية الكسب غير مشروع.

ويذكر أن صفوت الشريف ولد بمحافظة الغربية فى 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطنى الديمقراطي عام 1977، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات، ثم تولى منصب وزير الاعلام، ويعد أبرز من تولى الوزارة وأكثرهم بقاء في المنصب، حيث تولى الوزارة في 1 فبراير 1982 واستمر بها حتى 13 يوليو 2004، حينما تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى، وهو المنصب الذى بقى فيه حتى عام 2011. حسبما نشر موقع "مصراوي".