شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحدد 4 ضوابط لانضمام الأعضاء للجان النوعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب القواعد انضمام النواب للجان النوعية، والتى سيتم مراعتها من جانب مكتب المجلس.

1- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 8 أعضاء.

2- أن يتحقق بقدر الإمكان تمثيل المعارضة والمرأة والشباب فى تشكيل كل لجنة.

3- عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة عن محافظة واحدة اللجنة عن محافظة واحدة عن ربع عدد أعضائها.

4- مراعاة أولوية الاختيار في عضوية اللجنة علاقة ذوى الخبرة والتحصيل.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، قد فتح الباب أمام أعضاء مجلس النواب، لتقديم اقتراحاتهم أو اعترضاتهم على الكشوف المبدئية للانضمام للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، على أن تقدم كتابة إلى رئيس المجلس فى موعد غايته نصف ساعة، لتدرسها هيئة المكتب والتنسيق بين رغباتهم، وفقا للقواعد التى سار عليها مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية فى جلسة تالية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس"، فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة، للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتقضى المادة 41، بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم، طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس له.