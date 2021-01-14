شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لمدة ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمدة ساعة وذلك تمهيداً لاعلان الكشوف النهائية لانضمام الأعضاء للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

وكان رئيس مجلس النواب قد فتح الباب أمام أعضاء مجلس النواب، لتقديم اقتراحاتهم أو اعترضاتهم علي الكشوف المبدئية للإنضمام للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، علي أن تقدم كتابة إلي رئيس المجلس في موعد غايته نصف ساعه، لتدرسها هيئة المكتب والتنسيق بين رغباتهم وفقا للقواعد التي سار عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية في جلسة تالية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتقضي المادة 41 بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.